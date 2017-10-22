كشف مواطن حقيقة مقطع فيديو متداول، يظهر عاملين بقاعة زفاف في مدينة جدة يحملون كمية كبيرة من العلب قيل إنها أجهزة “آيفون”؛ بغرض توزيعها على ضيوف الحفل؛ حيث أكد أن الهدايا لم تكن أجهزة “آيفون” كما ادعى ناشر الفيديو.
وأوضح المواطن محمد الحقان أحد أقرباء العريس، وفقاً لـ “عين اليوم”، أن الحفل كان عقد قران وليس حفل زفاف، مضيفاً أن الهدايا عبارة عن “علب الملكة” وهي حلوى مغلفة بأغلفة شبيهة بأجهزة آيفون، وأن توزيع هذه الهدية على المدعوين تقليد متوارث ومظهر من مظاهر الاحتفاء بالضيوف.
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