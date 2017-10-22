أصدر فرع وزارة الشؤون الإسلامية في جازان، بياناً أمس (السبت) رد فيه على مقطع الفيديو المتداول، الذي تهكم مصوره على تجاور مسجدين في شارع واحد لا يفصل بينهما سوى بضعة أمتار.
وقال محمد كريري، المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان، في توضيحه لحقيقة الأمر إن فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان يُشعر الجميع بأن المسجدَيْن عبارة عن مسجدَيْ محطة وقود، هما: مسجد قديم متصدع ومتهالك، وآخر حديث.
وأضاف كريري أن المسجدين يعتبران خاصَّين بالمحطة، وقد بُني المسجد الحديث دون إشعار إدارة المساجد بمحافظة الدرب، مهيباً بالجميع إلى تحري المصداقية، والتأكُّد قبل النقل أو النشر في مثل هذه الحالات. وفق”أخبار24″.
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