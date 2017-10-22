تسبب انشغال شاب بتصوير عداد سرعة سيارته بالجوال أثناء قيادته لمركبته بسرعة عالية في اصطدامه بسيارة أخرى على طريق سريع.
رصد ذلك مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي للشاب وهو يقود السيارة بسرعة 200 كم/ ساعة ويصور نفسه، ليفاجأ بسيارة أمامه ويصطدم بها.
وأظهرت صور ملتقطة مع موقع الحادث حجم الأضرار التي حدثت للسيارتين، حيث تعرضت سيارته لأضرار كبيرة في حين توضح الصور أن السيارة الأخرى تعرضت للانقلاب بفعل الحادث.
يشار أن الإدارة العامة للمرور كانت قد ذكرت مؤخراً، أن الانشغال بالهاتف الجوال أثناء القيادة، هو السبب الرئيسي في 78% من حوادث السير في المملكة. وفق”أخبار214″.
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