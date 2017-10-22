تبدأ إدارة التعليم في منطقة الحدود الشمالية اليوم “الأحد”، في تطبيق الدوام الشتوي بجميع مدارس المنطقة والمحافظات والقطاعات التعليمية التابعة لها.
وبيّنت إدارة التعليم، أن الاصطفاف الصباحي لمدارس الطلاب وفقاً للتوقيت الشتوي عند الساعة (8:00) صباحاً، على أن تبدأ الحصة الأولى عند (8:15) صباحاً، فيما يبدأ اصطفاف الطالبات عند الساعة (7:45) صباحاً، والحصة الأولى عند الساعة (8:00) صباحاً. وفق”أخبار24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج