اختارت وكالة “ناسا” للفضاء فريقاً للعمل على إيجاد حلول لمشكلة تواجهها، تتمثل في تسهيل عمل الفحوصات والأبحاث عن الفضاء وتجاوز أزمة الجاذبية، وكان من ضمن الفريق المختار مهندس سعودي شاب يدعى مشعل الشهراني.
وأوضح المهندس الشهراني، وفقاً لـ “عين اليوم”، أن اختيار “ناسا” له ضمن فريق العمل يأتي كونه عمل على مشروع ناجح لمدة عامين، يسهل على الوكالة والقائمين عليها إجراء الفحوصات والأبحاث عن الفضاء على سطح الأرض، مبيناً أن هذا المشروع سوف يسلم نهاية هذا العام.
وأضاف الشهراني أنه حصل على المشروع بعد إجرائه الكثير من المقابلات الشخصية، وبعد حصوله عليه أنشأ فريق عمل لتنفيذه تحت إدارة وكالة ناسا وكانت تكلفته مدفوعة بالكامل من قبل الوكالة.
وأشار إلى أن هدف المشروع هو تسهيل عمل فحوصات وأبحاث في الفضاء من خلال إنشاء جهاز يحاكي الجاذبية المعدومة؛ بغرض التقليل من كلفتها الباهظة، مبيناً أن الجهاز يعمل لمدة لا تتجاوز أسبوعين، ويهدف أيضاً لإلغاء الجاذبية، بحيث يستطيع العلماء إجراء أبحاث على عينات حيوية.
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