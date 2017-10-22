استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم (السبت) في قصر العوجا بالدرعية، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.
وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة عشاء تكريمًا لدولته والوفد المرافق له.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد وصل إلى الرياض في وقت سابق من اليوم، وكان في استقباله الأمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير منطقة الرياض، وعددٌ من المسؤولين.
يذكر أن السفير العراقي بالرياض رشدي العاني، أوضح أن العبادي سيوقع خلال الزيارة، على اتفاقية مجلس التنسيق السعودي- العراقي، ليكون انطلاقة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين.وفق “أخبار 24”.
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