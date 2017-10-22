تمكنت الجهات الأمنية في مكة المكرمة، من ضبط أكثر من 130 دراجة نارية وقرابة 60 مخالفًا، في حملة شملت عددًا من المواقع والأحياء مساء أمس الجمعة.
جاء ذلك في حملة شارك فيها المرور والدوريات الأمنية والضبط الإداري والتحريات والبحث، بعد أن تم جمع المعلومات عن أماكن تواجد سائقي الدراجات النارية وأماكن تجمعهم، بعدما حاولوا تجاوز النقاط الأمنية والهرب عبر عكس السير، أو تجاوز الأرصفة وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة صوراً للمقبوض عليهم، مشيرة إلى أنه تم إيداع جميع الدراجات النارية في لحجز وإحالة الأشخاص إلى أقسام الشرط؛ تمهيدًا لإكمال أوراق التحقيق وتسليمهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص .وفق “أخبار 24”.
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