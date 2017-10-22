حذر متداولون لمقطع كشف تدافعًا لطلاب في مجمع مدرسي بالدمام، من وقوع إصابات نتيجة خروج ذلك العدد الكبير من الطلاب الصغار في نفس الوقت، دون إشراف.
وأظهر المقطع والذي صُور لطلاب صغار في مجمع مدرسي بالدمام، أثناء خروجهم، ودفعهم بعضهم البعض، سقوط عدد منهم تحت الأقدام، وأوشك الطلاب على دهسهم، لولا تدخل عدد من أولياء الأمور، الذين أوقفوا الطلاب وأنقذوا الآخرين الذين سقطوا على الأرض من بينهم.
وانتقد عدد من متداولي المقطع، ما حدث مؤكدين على أهمية تفعيل دور المشرفين والأمن والسلامة وإدارة المدرسة المعنيين بالحفاظ على سلامة الطلاب، كما أشادوا بما قام به أولياء الأمور.
وفق “أخبار 24”.
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