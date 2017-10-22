فاز الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي على نظيره الاتحاد بثلاثية نظيفة، مساء اليوم (السبت)، في الجولة الـ 7 لدوري المحترفين السعودي على استاد “الجوهرة” في جدة.
وأحرز مهاجم الأهلي السوري عمر السومة الهدف الأول في الدقيقة 50، فيما ضاعف النتيجة بالهدف الثاني البرازيلي “ليوناردو” في الدقيقة 56، وعزز السومة فوز الأهلي بالهدف الثالث في الدقيقة 90.
وبهذا الفوز ارتقى الأهلي إلى النقطة 16 احتل بها صدارة ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن الهلال صاحب الرصيد نفسه، فيما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة الثامنة.
وفق “أخبار 24”.
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