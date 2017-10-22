أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (السبت)، قراراً بمنع الأندية من استخدام لقب “الملكي” بكافة الصور والأشكال.
وأكد الاتحاد السعودي أن المنع يشمل اللافتات داخل الملاعب والمواقع الإلكترونية للأندية وتطبيقات الهواتف والمنتجات التي تبيعها الأندية.
وشدد الاتحاد على ضرورة امتثال الأندية لهذا القرار وتنفيذه بشكل فوري اعتباراً من تاريخ اليوم، لافتا إلى أن القرار سيطبق من خلال اللجان المعنية بالاتحاد والجهات التنظيمية داخل الملاعب.
ودعا الاتحاد السعودي لكرة القدم الأندية إلى تنبيه جماهيرها بالالتزام بالقرار وتنفيذه في جميع ممارساتها الرسمية المرتبطة بالنادي تجنباً لمعاقبة النادي في حال مخالفة جماهيره للقرار.وفق “أخبار 24”.
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