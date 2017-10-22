أوقف حكم مباراة الهلال والباطن سلطان الحربي، المباراة في لقطة وصفت بالطريفة والغريبة، بعدما عرقله لاعب الباطن، لكي يعطيه كارت أصفر على فعله.
أظهر ذلك لقطة تلفزيونية من البث المباشر للمباراة التي أقيمت اليوم (السبت) على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، حيث أعطى الحكم اللاعب في الدقائق الأخيرة كارت أصفر بعد عرقلته، في لعبة كانت مشتركة سقط قبلها لاعب الهلال، فيما لم يتضح ما إذا كان إيقاف اللعب بسبب عرقلة الحكم، أم بسبب إعاقة لاعب الهلال خلال اللعبة التي كانت مشتركة بينهم.
يشار أن فريق الهلال فاز على نظيره الباطن بهدفين مقابل هدف، خلال مواجهتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، ليرفع رصيده بهذه النتيجة إلى 16 نقطة في المركز الثاني.
وفق “أخبار 24”.
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