عاقبت لجنة الإنضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، المنسق الإعلامي لنادي القادسية محمد العتيبي، بغرامة 20 ألف ريال وإيقافه شهراً عن أنشطة كرة القدم.
وأوضح رئيس اللجنة بندر الحميداني، أن العقوبة التي فرضت على العتيبي جاءت بسبب مخالفته للوائح لجنة الانضباط والإساءة الإعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف الحميداني في بيان رسمي أن العقوبة التي فرضت على العتيبي سارية وغير قابلة للاستئناف بحسب لوائح اللجنة.وفق “أخبار 24”.
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