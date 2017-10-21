(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))
صدق الله العظيم
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والاسى ننعى وفاة /فاطمه عبد الرحمن المويزري والدة الاستاذ والمربي الفاضل عبدالعزيز بن محمد الهديب
وسوف يصلى عليها عصر يوم الاحد في جامع الملك عبدالعزيز والدفن في مقبرة الثليماء
والعزاء في منزل ابنها عبدالعزيز الهديب في الفيصلية
جوال ٠٥٠٥١٠٠٥٩٤
وانا لله وانا اليه راجعون
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