أشارت مصادر “عين اليوم” إلى أن استقالة القانوني فهد بارباع من مركز التحكيم الرياضي جاءت تمهيدا لانضمامه إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن القانوني الرياضي الشهير سيكون محاميا عن الشركة التجارية الجديدة التي تتبع لاتحاد كرة القدم والتي تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي.
وكان بارباع قد أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي في “تويتر”: “تقدمت باستقالتي من مركز التحكيم الرياضي السعودي، شاكرا لإدارة المركز قبولها وأشكر رئيسها والأعضاء والأمين العام والمحكمين على طيب المعاملة”.
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