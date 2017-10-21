مازح وزير النقل العراقي كاظم الحمامي الوفد السعودي المشارك في معرض بغداد الدولي، خلال ترحيبه بهم، بأن الشعب السعودي والعراقي واحد في كل شيء، إلا في تشجيع النصر والهلال.
وقال الحمامي في مقطع فيديو إنه لا فرق بين الشعب العراقي والشعب السعودي وكلهم قلب واحد؛ روح واحدة وتاريخ واحد وانتماء عشائري وقبلي واحد.
وأضاف الوزير ممازحا الوفد، أن هناك فرق واحد بسيط، وهو أن هناك البعض يشجع النصر والبعض الآخر يشجع الهلال، مشيراً إلى أنه يشجع الفريقين.
يشار إلى أن معرض بغداد الدولي بدورته الـ44، بدأ اليوم (السبت) ويستمر حتى نهاية أكتوبر الجاري، وتشارك فيه المملكة بجناح كامل يضم 60 شركة سعودية، لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وزير عراقي: متفقون على كل شيء مع السعودية ومختلفون على #الهلال و #النصرpic.twitter.com/XO9vMa2Zcv
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 21, 2017
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