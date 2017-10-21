قال رئيس الهيئة السعودية للمهندسين جميل البقعاوي إن الهيئة اكتشفت خلال الثلث الأخير من العام الماضي (1438هـ) قرابة 280 شهادة مزورة أو غير صحيحة تعود لمهندسين وافدين.
وأوضح أن اكتشاف الشهادات المزورة جاء خلال عملية تدقيق أجرتها الهيئة على مؤهلات المهندسين الوافدين من الفنيين والمساعدين.
وأضاف، بحسب “الاقتصادية”، أن عملية التدقيق التي أجرتها الهيئة بدأت في شهر رمضان الماضي وشملت 18 ألف مهندس وافد.
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