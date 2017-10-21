وجه رئيس المحكمة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله العميريني، جميع القضاة والدوائر القضائية، بالبت الفوري والعاجل وبدون الحصول على موعد في القضايا التي لا تقع ضمن اختصاصاتها.
وأوضح تعميم صادر من رئيس المحكمة بتنفيذ التوجيه بغرض تقليص الفترات بين المواعيد والحد من هدرها وحفظاً لأوقات المراجعين.
ووفقا للتعميم الجديد فإن آليات العمل الجديدة ستتم عبر قيام موظّف قسم الإحالات وصحائف الدعوى بإفهام المراجع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التي يود تقديمها، وأنّها في اختصاص محكمة أو جهة أخرى، وفي حال عدم قناعة المراجع يتم تحويل الدعوى إلى الدائرة القضائية دون موعد.
وشدّد التوجيه على أنّه يجب على مشرف وموظّفي الدائرة القضائية التحقّق من إرفاق نموذج مخصّص لهذا الغرض ضمن أوراق صحيفة الدعوى، وعرض ملف الدعوى على قاضي الدائرة بصفة عاجلة وبدون تحديد موعد، وعلى القاضي دراسة الاختصاص من عدمه. وفق”أخبار24″.
وأشار التعميم إلى أنه في حال ثبت لدى القاضي أنّ الدعوى ليست من اختصاص المحكمة أو الدائرة القضائية فيتمّ إصدار قرار بصفة عاجلة بعدم الاختصاص، وبدون تحديد موعدٍ لذلك.
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