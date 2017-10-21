أُلغيت صباح اليوم السبت إحدى رحلات الخطوط السعودية التي كانت متجهة من مطار القاهرة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بسبب عطل فني تعذر إصلاحه.
وقالت مصادر بمطار القاهرة، بحسب صحيفة “اليوم السابع”، إنه أثناء إجراءات رحلة الخطوط السعودية رقم 308 المتجهة إلى جدة، اكتشف قائد الطائرة وجود عطل فتي يحول دون إتمام الرحلة ويهدد سلامة وأمن الطائرة والركاب.
وأضافت المصادر أنه تم استدعاء مهندسي الصيانة لكنهم فشلوا في إصلاح العطل، فتم إنزال الركاب ونقلهم إلى أحد الفنادق القريبة من المطار لحين تجهيز طائرة بديلة.
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