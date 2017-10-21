أعلن الأمير الوليد بن طلال عن الدفعة التاسعة لمشروع تمليك الوحدات السكنية، والسيارات للمواطنين والمواطنات، والذي تنظمه “مؤسسة الوليد للإنسانية”.
وشملت المرحلة التاسعة من المشروع عدد 102 مواطن ومواطنة لبرنامج الإسكان، و250 مواطناً ومواطنة لبرنامج تمليك السيارات معظمهم بمنطقة الرياض. وفق”أخبار24″.
وبهذه المرحلة يرتفع عدد الذين استفادوا من البرنامج حتى الآن إلى 22,666 مواطناً ومواطنة.
ويمكن الاطلاع على الأسماء من هنا .
بفضل الله نعلن عن الدفعة #٩ لمشروعي #الوليد_للإنسانية_للإسكان_والسيارات ليصل عدد المستفيدين إلى ٢٢،٦٦٦ مواطنة ومواطنhttps://t.co/UQLWnzoVAYpic.twitter.com/PEQ9yGDu2S
— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) ٢٠ أكتوبر، ٢٠١٧
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