أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى موسكو أوائل الشهر الجاري شرف كبير بالنسبة إلى روسيا، ووصفها بـ”الحدث التاريخي” كونها أول زيارة لملك سعودي لروسيا.
وقال بوتين إن هذه الزيارة تبيِّن كيف ترتبط المملكة بعلاقات مع روسيا وتظهر أسلوب تعامل المملكة في بناء علاقاتها مع روسيا، ووجود مصالح مشتركة لدى البلدين، موضحاً أن البلدين نسقا مع بعضهما ومع دول الأوبك في استقرار أسعار النفط.
وأضاف في تصريح نقله الكرملين الليلة الماضية: “نحن سعداء جداً نتيجة لعملنا الجماعي، كما أن لدينا فرصا للعمل في التعاون العسكري والتقني”. وفق”أخبار24″.
وقال رداً على سؤال خلال أعمال الدورة الـ 14 لمنتدى فالداي الدولي للحوار في روسيا، حول العلاقات بين موسكو والرياض، أنه لا توجد أي خلافات كبيرة بين روسيا والمملكة، أو مع دول أخرى في المنطقة.
وأضاف: “في الحقيقة كانت للمملكة علاقات جيدة مع الاتحاد السوفيتي، وليس هناك أي شيء يفرقنا بشكل كبير، ولا أرى أسباباً للخلافات مع المملكة والدول الأخرى في المنطقة بل لدي علاقات شخصية جيدة جداً مع جميع هذه الدول”.
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