ذكرت مصادر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بصدد إلغاء شرط إدخال رقم العميل عند شحن بطاقات الهاتف الجوال، المعمول به حالياً في جميع شركات الاتصالات في المملكة.
وأوضحت المصادر أن مكاتب شركات الاتصالات تلقت توجيهاً مفاده أن الهيئة قررت السماح لعملاء شركات الاتصالات بشحن البطاقات دون الحاجة لإدخال رقم الهوية.
وأبانت المصادر بحسب “سبق”، أن هذا القرار سيصبح سارياً اعتباراً من 26 صفر 1439، أي بعد 25 يوماً من الآن.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدأت فعلياً تنفيذ قرار ربط الشرائح مسبقة الدفع برقم الهوية للسعوديين أو رقم الإقامة للمقيمين، وذلك في أواخر عام 2012م.
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