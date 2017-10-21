يصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت إلى الرياض على رأس وفد رفيع يضم 10 وزراء ونحو 60 مستشاراً في زيارة رسمية يتم خلالها التوقيع على اتفاقية مجلس التنسيق السعودي- العراقي.
وقال السفير العراقي لدى الرياض رشدي العاني إنه بالتوقيع على هذه الاتفاقية غداً الأحد ستشهد العلاقات الثنائية بين البلدين انطلاقة كبيرة نحو الأمام، مشيراً وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط” لزيارة 200 من رجال الأعمال السعوديين لبغداد خلال الأيام الماضية على متن أول طائرة سعودية تهبط هناك منذ أكثر من عقدين من الزمان.
وأضاف العاني أنه من المتوقع أن يشارك وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في الاجتماع الافتتاحي للمجلس كما أعلنت ذلك المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، يوم أمس الأول.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أجرى اتصالاً هاتفياً بالعبادي قبل 3 أيام وتم خلاله تناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها من خلال مجلس التنسيق المشترك.
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