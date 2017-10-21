أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المشتركين على رأس العمل في القطاع الخاص والمشمولين في نظام التأمينات الاجتماعية بلغ 9.98 مليون مشترك، وذلك بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 2017.
وأبانت أن عدد المشتركين السعوديين على رأس العمل يزيد عن 1.67 مليون مشترك، وأن أكثر من 752 ألف موظف منهم يحصلون على رواتب لا تتجاوز 3 آلاف ريال شهرياً، يمثلون 45% من إجمالي السعوديين في القطاع الخاص.
وقالت المؤسسة في تقرير لها إن عدد السعوديين الذين تتجاوز رواتبهم 10 آلاف ريال شهرياً يبلغ أكثر من 217 ألف موظف، بما يمثل 13% من إجمالي الموظفين السعوديين. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن عدد المشتركين غير السعوديين في التأمينات بلغ 8 ملايين و314 ألف مشترك، منهم 7.3 مليون موظف يحصلون على رواتب لا تتجاوز 3 آلاف ريال، وهو ما يمثل نسبة 88% من العدد الإجمالي، بينما يتقاضى منهم نحو 251 ألفاً رواتب تتجاوز الـ10 آلاف ريال شهرياً، بما يمثل نسبة 3%.
وأشارت إلى انخفاض عدد المشتركين على رأس العمل في القطاع الخاص خلال الربع الثاني 2017 بنحو 1% مقارنة بالربع الأول من نفس العام حيث بلغ آنذاك 10.08 مليون مشترك.
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