اشتبه الطاقم الطبي بمستشفى ينبع العام في شخص غير معروف لديهم باشر العمل كطبيب في قسم الطوارئ وبدأ في استقبال المرضى، ما دفع الطاقم الطبي لاستدعاء الأجهزة الأمنية.
وقالت مصادر إن الشخص أخبر الطاقم الطبي بأنه طبيب ويعمل بالمستشفى، غير أن أحداً لم يتعرف على هويته، مبينة وفقاً لصحيفة “الوطن” أن الأجهزة الأمنية حضرت للمستشفى وأوقفت الشخص وباشرت التحقيق معه ومع المسؤولين بالمستشفى.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لصحة المدينة المنورة حاتم سمان حقيقة الأمر مبيناً أن الشخص الذي تم الشك في أمره يعمل طبيباً بالمستشفى، وقد تم ابتعاثه للدراسة قبل 4 سنوات، ولذلك لم يتعرف عليه الطاقم الطبي بالمستشفى لكونهم لم يروه من قبل. وفق”أخبار24″.
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