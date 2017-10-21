تم بفضل الله وإحسانه عقد مجلس صلح في وادي نساح بين مسفر بن محمد آل شامر وفهد بن علي آل صبران بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ خالد بن هادي ابو سكيتة القحطاني والشيخ محمد بن خالد ابن مجحود ال العرجاء والشيخ حمد بن محمد ابن عريج القباني والشيخ حسن بن عبدالعزيز اليمني والشيخ سعود بن محمد الحقباني والشيخ فلاح بن جروان ال عبدان والشيخ علي بن هادي العامري والشيخ خلف العنزي والشيخ عبدالرحمن بن فهد الجميعة ، وقد انتهى مجلس الصلح بتنازل الطرفين لوجه الله عز وجل بدون قيد ولا شرط ، وقد تناول الجميع بعد ذلك طعام العشاء في ضيافة الشيخ عبدالله بن زيد بن ابراهيم العقيلي الخالدي في مخيم العقيلي الخالدي بوادي نساح .
وبهذه المناسبة رفع الشيخان ابن خرصان والعقيلي الشكر لله عز وجل ثم للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ، كما شكرا اصحاب السمو الملكي الأمراء وزير الداخلية وامير منطقة الرياض ونايبه حفظهم الله ، كما أثنى على الشيوخ والأعيان الحاضرين لمجلس الصلح وعلى اهل مخيم العقيلي الخالدي وفي مقدمتهم الشيخ عبدالله بن زيد بن ابراهيم العقيلي الخالدي .
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