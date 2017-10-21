أفاد مصدر مسؤول بسفارة المملكة لدى واشنطن، أن السفارة اتخذت الإجراءات اللازمة للاطلاع على سير التحقيقات التي تجري في واقعة اتهام زوج سعودي بضرب زوجته وبناته بسوط في أحد فنادق ولاية فلوريدا الأمريكیة، لافتاً إلى أنها تحاول جاهدة الوقوف على ملابسات القضية كاملة.
وأضاف المصدر وفقاً لـ”عكاظ”، أن السفارة تحرص منذ اللحظة الأولى على تقديم المساعدة لكل الأطراف السعودية بالقضية، مشيراً إلى أنها تنسق مع الجهات المعنية هناك؛ لحفظ حقوق جميع الأطراف والاطلاع على كل تطورات القضية.
يُشار إلى أن شرطة ميامي بولاية فلوريدا قد تلقت بلاغاً من زوجة تدّعي ضربها هي وبناتها باستخدام سوط من قِبل زوجها، مقدمةً صوراً تظهر آثار الضرب على جسمها وعلى جسد بناتها، وهو الأمر الذي أنكره الزوج؛ حيث حددت الشرطة كفالة مالیة قدرھا 6500 دولار إذا رغب في الخروج إلى حین انتهاء المحاكمة.
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