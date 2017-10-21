كشف تقرير اقتصادي أن متوسط رواتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص نما بشكل مضاعف خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنةً بالقطاع الحكومي، لافتاً إلى أن القطاع الخاص حقق نمواً وصل إلى نسبة 12.9%، فيما وصل النمو بالقطاع الحكومي إلى 6.1%.
وبيّن التقرير وفقاً لـصحيفة “الاقتصادية”، أن متوسط رواتب السعوديين في القطاع الخاص
بلغ نحو 7.7 ألف ريال بنهاية النصف الأول مقابل 6.8 ألف ريال لنفس الفترة من العام 2014 بنمو بلغ 12.9%، مشيراً إلى أن متوسط رواتب السعوديين في القطاع الحكومي بلغ بنهاية النصف الأول نحو 10.5 ألف ريال مقابل متوسط بلغ نحو 9.9 ألف ريال للفترة ذاتها من عام 2014 بنمو وصل نسبته 6.1%. وفق”أخبار24”.
وأضاف أن فجوة الرواتب بين القطاعين الخاص والحكومي تقلصت إلى نحو 27.1% بعدما كانت تبلغ في عام 2014 نحو 31.5%، مرجعاً سبب تلك الظاهرة إلى الزيادات السنوية للقطاع الخاص خلال السنوات الماضية سواء في رواتب السعوديين أو غير السعوديين.
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