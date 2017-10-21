ذكرت مصادر تفاصيل الأسلوب الإجرامي الذي مارسته عصابة سرقة مركبات الأجرة، المكونة من 3 أشخاص، في مكة المكرمة.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ “سبق”، أن الجناة وهم نيجيريان مع سعودي، وهو رئيس العصابة، تمثل أسلوبهم في اختيار مركبة ليموزين، يركب فيها أحد الجناة مع السائق والاثنان في المقاعد الخلفية، ثم يطلبون من قائد المركبة التوجه إلى أحد الأحياء، التي لا توجد فيها حركة عالية.
وأشارت إلى أن أحد الجناة يتولى مهمة خنق السائق من الخلف وضربه، ثم يقوم الآخر بتهديده بسلاح أبيض، ويستمرون بالضغط على السائق حتى يغيب عن الوعي، ثم يسرقون ما في حوزته من جوال وأغراض شخصية وأموال، ويلوذون بالفرار.
وبيّنت المصادر أن رجال البحث الجنائي اكتشفوا أن العصابة نفذت 16 حالة سلب في مكة المكرمة بالأسلوب الإجرامي نفسه.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج