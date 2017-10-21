تتزامن نهاية شهر صفر 1439هـ الذي يبدأ اليوم (السبت) مع نهاية المهلة التي حددتها لائحة إجازات موظفي القطاع العام للموظفين للاستفادة من إجازاتهم السنوية الاعتيادية للعام الماضي 1438هـ.
وتختص المهلة بموظفي الدولة الذين انتهى عام 1438هـ ولم يتقدموا بطلب للحصول على إجازاتهم الرسمية الاعتيادية، حيث يُمنحون، بحسب اللائحة، مهلة قدرها ستون يوماً من العام الحالي 1439هـ للتقدم بطلب التمتع بالإجازة أو يسقط حقهم فيها.
يشار إلى أن مجلس الوزراء سبق وأن أقر تعديلات عدة على نظام الإجازات لموظفي الجهات الحكومية، ودخل العمل بالتعديلات الجديدة عامه الثالث مع بداية السنة الهجرية الجارية.وفق “أخبار 24”.
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