أكدت مصادر أن الدوائر الأمنية المختصة في وزارة الداخلية فتحت تحقيقات مع عدد من رجال الأمن بسبب مخالفات تتعلق بعمليات أمنية نفذتها قوات الأمن خلال الأيام الماضية.
وأوضحت أن المخالفات التي يجري التحقيق بشأنها تمثلت في تصوير بعض رجال الأمن لمواقع داهمتها قوات الأمن، مؤخراً.
كما أفادت المصادر بأن بعض رجال الأمن المعنيين بتلك التحقيقات نشروا المقاطع التي صوروها أثناء مشاركتهم في تلك المداهمات والعمليات الأمنية في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة.وفق “أخبار 24”.
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