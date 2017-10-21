تسبب قيادة السيارة والجلوس لفترات طويلة آلاماً في الظهر، بسبب الضغط على فقرات العمود الفقري، مما يسلتزم الحصول على الراحة في حالة زيادة الآلام أو استشارة الطبيب.
وتشترك القدم أيضاً في النشاط البدني والعصبي أثناء قيادة السيارة، ما يعني أن القدمين لا يقومان بدعم وضعية الجلوس كما هو معتاد.
فإذا أضفت ساعات أخرى من قيادة السيارة إلى جانب الذهاب إلى العمل والعودة منه، يعني ذلك مزيداً من الضغط على فقرات الظهر، وهو ما أظهرت الأبحاث أنه يزيد من آلام العمود الفقري في مواضع عديدة وخاصة أسفل الظهر.
إليك أهم النصائح لتخفيف آلام الظهر التي تسببها قيادة السيارة:
الوضعية: عند الجلوس خلف عجلة القيادة تأكّد من أن تجلس في وضعية مريحة تماماً، ولا تتجاهل أي شعور بعدم الراحة أو الإنزعاج. اهتم بمعرفة المسافة الأكثر راحة لظهرك وركبتيك خلف المقوَد، والوضعية الأنسب للفخذ والإليتين، وإذا كان يريحك أن تخرج المحفظة من جيبك لا تتردد.وفق “تواصل”.
الراحة: امنح نفسك فترات من الراحة لتوقف السيارة قليلاً، وتخرج منها لتفرد ساقيك وتتمطّى، وتمشي بعض الخطوات.
كمّادات الثلج: إذا كنت تعاني من آلام الظهر يمكنك اصطحاب بعض كمّادات الثلج معك لتخفيف الألم دون مسكّنات.
كمّادات دافئة: يمكن تخفيف بعض أنواع ألم الظهر إذا تم وضع كمّادات دافئة عليها.
التمارين: احرص على القيام يومياً ببعض التمارين والتدريبات التي تقوّي عضلات الظهر. ابدأ بتمارين خفيفة، وتدريجياً قم بزيادة شدتها.
استشارة الطبيب: عليك استشارة الطبيب فوراً إذا شعرت بزيادة في آلام الظهر ولم تستجب الحالة للنصائح السابقة.
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