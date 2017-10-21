تسبب ضعف الطلب على هاتف “آيفون 8” الجديد في انخفاض سعر سهم شركة آبل إلى ما يقرب من 3%، الأمر الذي أدى إلى وجود حالة تشكيك لدى المحللين والمستثمرين فيما يخص استراتيجية الشركة المتعلقة بعملية الإعلان المزدوجة عن أحدث هواتفها الرائدة، وأن عملية الإعلان هذه قد أعاقت الطلب على هواتف آيفون 8 ودفعتهم إلى انتظار صدور هاتف آيفون 10 الأرقى.
وأعلنت شركات توفير خدمات المحمول الخلوية في الولايات المتحدة وكندا بطء في عملية ترقية العملاء خلال الربع الثالث، في حين يتوقع البعض أن يحصلوا على هاتف آيفون 10 في نوفمبر المقبل، وحذر البعض الآخر من أن ارتفاع سعر الهاتف قد يؤثر على الطلب، وانحفض سعر السهم حوالي 3.78 دولار أمريكي ليصل إلى 155.98 دولار أمريكي مما شكل أكبر انخفاض للسهم خلال الشهرين الماضيين.
وقد توافرت هواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس للبيع في أواخر الشهر الماضي، وتضم ميزات مثل إمكانية الشحن اللاسلكي والكاميرا الخلفية المزدوجة العدسة وشاشة HD retina، لكن التقارير تشير إلى أن النموذج الجديد حصد شعبية أقل بكثير من الترقيات السابقة، كما أفاد تجار الهواتف الذكية المحمولة قبيل بدء المبيعات بأن الطلبات المسبقة شهدت انخفاضاً أقل مما كان متوقعاً.
وأشارت التقارير الواردة من الولايات المتحدة إلى استمرار حالة ضعف الطلب على الهاتف الجديد، وقالت شركة الاتصالات اللاسلكية الأمريكية AT&T الأسبوع الماضي بأن عمليات ترقية الهواتف المحمولة بنظام الدفع الآجل قد شهدت تراجعاً خلال الربع الثالث بنحو 900 ألف عملية ترقية بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي عندما تم إطلاق هاتف آيفون 7.وفق “تواصل”.
وكانت آبل قد توقعت سابقاً أن تكون عائداتها بين حوالي 49 مليار دولار و52 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر الماضي، وسوف يكون هاتف آيفون 10 متاحة للطلب المسبق في 27 أكتوبر الجاري، على أن يصدر في 3 نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، ويبلغ ثمنه حوالي ألف دولار أمريكي، ويشمل على تقنية التعرف على الوجه لفتح قفل الهاتف وميزات الواقع المعزز مثل animogis لإنشاء رموز تعبيرية تعكس تعبيرات وجه المستخدمين.
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