يشارك كشافة المعهد الثانوي الصناعي بالخرج في الجامبوري الكشفي العالمي الـ 60 على الهواء ” جوتا ” والجامبوري الـ 21 على الانترنت ” جوتي “، الذي انطلقت فعالياته اليوم .
وأوضح مدير المعهد الصناعي الثانوي بالخرج قائد التدريب والمشرف العام على الفرقة الكشفية بالمعهد المهندس سمير بن عبدالله العسكر أن “الجامبوري العالمي” يعد أحد أبرز الأحداث الدولية الرسمية للمنظمة الكشفية العالمية لما له من أهمية في توليد الطاقة الايجابية لدعم وتطوير الحركة الكشفية، وتعزيز جودة العمل الكشفي من خلال تفعيل الطرق والمبادئ الكشفية بما يتفق مع احتياجات وتطلعات الشباب.
وبين العسكر أن أهم أهداف “الجامبوري” تشجيع الابتكار والإبداع ، وتوفير الفرص المثيرة للشباب لاستكشاف التكنولوجيا وتطوير المهارات التقنية ، وتعزيز السلام والوعي الثقافي والتسامح والمشاركة والتعاون وتشجيع العمل الصالح والمواطنة الفاعلة ، بالإضافة إلى تعزيز شعور الكشافة بالانتماء للحركة الكشفية في جميع أنحاء العالم
مشيراً إلى ان المعهد جهز جميع معامل الحاسب الآلي لكشافة المعهد ولكافة القطاعات الكشفية والجوالة في مدن ومراكز وقرى الخرج للمشاركة في هذه المحفل العالمي .
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