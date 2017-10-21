سعد بن سليمان الفريخ

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بمشاركة أكثر من 119 كشاف وجوال وقائد كشفي انطلاق فعاليات الجبوري الكشفي جوتا جوتي في صناعي الخرج

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