سعد بن سليمان الفريخ

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خطيب المسجد الحرام: من أسباب الفلاح تدبرُ القرآن والوقوفُ عند أوامره ونواهيه

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