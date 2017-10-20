وجّه أسطورة الكرة في العالم، الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، رسالة إلى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بعد تأهله إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.
وقال أسطورة الكرة الأرجنتينية عبر فضائية “ON Sport” المصرية، إنه رأى الفريق الأول لكرة القدم لمنتخب السعودية حيث كان يلعب في مجموعة تضم المنتخب الإماراتي، واصفا “الأخضر” بأنه فريق ثابت.
وقدم مارادونا نصيحة للمنتخب السعودي قبل اللعب في نهائيات كأس العالم بروسيا قائلاً: “يجب على المنتخب السعودي أن يعلم أن اللعب في كأس العالم ليس بالشيء السهل على أي منتخب، حيث إن هناك فارقا كبيرا في تغير الأداء من يوم إلى آخر، ولا يوجد فريق يكون متميزا طوال الوقت”.
كما أشاد بالمنتخب المصري وتأهله للمونديال، داعياً إياه إلى التمتع بالبطولة، مشيداً في الوقت ذاته بأداء نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، مؤكداً أنه يجيد اللعب برأسه وقدمه ويعرف كيف يتحرك في الملعب.
وفق “أخبار 24”.
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