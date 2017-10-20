أكد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سليمان أبا الخيل، اليوم (الجمعة)، إنهاء الجامعة عقود بعض أعضاء هيئة التدريس المتأثرين بفكر “جماعة الإخوان المسلمون”.
وأوضح، في لقاء مع قناة “إم بي سي”، أن الجامعة تجري بشكل دوري مراجعات للوائح والأنظمة بما يضمن عدم التعاقد مع أي أشخاص متأثرين بأفكار متطرفة أو منحرفة.
يشار إلى أن مجلس جامعة الإمام قد أصدر في شهر سبتمبر الماضي توصية بعدم التجديد لبعض المتعاقدين السعوديين وغير السعوديين من المتأثرين بفكر تنظيم “جماعة الإخوان المسلمون”.
وأكدت الجامعة في حينه أن التوصية ستشمل من سمّتهم بالذاهبين لمواطن تلك الجماعات، لافتة إلى أنها رصدت المشاركات الإعلامية للمؤيدين لهذه الجماعات، مشددة على أن هدفها هو حماية عقول الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة.وفق “أخبار 24”.
معالي مدير #جامعة_الامام
أ.د. سليمان أبا الخيل: الجامعة أنهت التعاقد مع المنتمين لـ جماعة #الاخوانpic.twitter.com/Jy6TfC7coW
— جامعة الإمام بالرياض (@__imamu) ٢٠ أكتوبر، ٢٠١٧
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