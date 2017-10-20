أصدرت المحكمة الجزائية بالباحة حكماً بسجن أكاديمي لمدة شهر والغرامة 10 آلاف ريال، بعد إدانته بالإساءة لإمارة المنطقة، وجامعة الباحة.
وكانت النيابة العامة طالبت المحكمة بتجريم الأكاديمي بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، على خلفية 8 تغريدات نشرها على حسابه بموقع “تويتر” اعتبرتها الإمارة مسيئة.
وطالبت الإمارة، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، بمساءلة الأكاديمي والتحقق من وجود أدلة لديه حول مطالبته لـ”نزاهة” بإرسال محققين للبحث في ما سماه “سر العلاقة بين الطرفين”.
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