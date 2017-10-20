وثق مقطع فيديو وصول أول طائرة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار بغداد الدولي مساء أمس الخميس، بعد انقطاع دام 27 عاما.
وأظهر المقطع لحظة هبوط طائرة الخطوط السعودية القادمة من الرياض إلى مطار بغداد الدولي وفي استقبالها عدد من المسؤولين.
وأبان الفيديو خروج المسافرين يتوشحون بالعلمين السعودي والعراقي، استعدادا للخروج من مطار بغداد الدولي بعد إنهاء الإجراءات الرسمية.
يشار إلى أن أول طائرة سعودية وصلت لمطار بغداد أول من أمس الأربعاء، وكانت تابعة لشركة “فلاي ناس” السعودية للطيران، بعد انقطاع دام 27 عاما.
وفق “أخبار 24”.
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