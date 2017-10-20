أحبط جمرك منفذ الحديثة الحدودي محاولة لتهريب 376 ألف حبة كبتاجون، كانت مخبأة داخل خزان الوقود الرئيسي لإحدى المركبات القادمة عبر المنفذ.
وأوضح مدير عام جمرك منفذ الحديثة بالإنابة محمد الرويلي، أن رجال الجمرك عثروا أثناء تنفيذ إجراءات التفتيش الجمركية الروتينية لمركبة قدمت للمنفذ على كمية من حبوب الكبتاجون المخدرة مخبأة في الخزان الرئيسي للمركبة.
وأضاف الرويلي، أن الحبوب المضبوطة خبئت داخل خزان الوقود الرئيسي بعد إفراغه من الوقود واعتماد المركبة على خزان احتياطي، مؤكدا أن الجمرك اتخذ الإجراءات اللازمة المتبعة في هذه الحالات.وفق “أخبار 24”.
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