كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن ارتفاع نسبة الغياب في بعض المدارس الثانوية الأهلية، ووصف ذلك بالظاهرة السلبية.
وقال العيسى إن ارتفاع نسب الغياب في تلك المدارس يعد أمراً غير مقبول، ويدل على وجود تهاون من قبل الإدارة التعليمية، وملاك المدارس من جهة، وأولياء الأمور من جهة أخرى، مشدداً على ضرورة تعاون الجميع للتخلص من هذه الظاهرة.
وتعهد بفرض عقوبات على المدارس التي تم رصد حالات الغياب بها، إضافة لمعاقبة قادتها والطلاب المتغيبين، مبيناً أنه اطلع على إحصائية الغياب ليوم أمس الخميس بالمدارس الأهلية، والتي أظهرت ارتفاع نسبة المتغيبين.وفق “أخبار 24”.
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