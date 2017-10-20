قام الشيخ فهد بن عبدالهادي ابن قروش بعد عودته البارحة من رحلته العلاجية الخارجية بزيارة أخيه الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة بالخرج ، وكان بصحبة الشيخ فهد ابنه الشيخ نغيمش وبحضور الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي.
وبهذه المناسبة شكر الشيخ ابن خرصان الشيخ ابن قروش على هذه الزيارة الودية ، سايلا الله أن يلبس الشيخ فهد لباس الصحة والعافية فهو من رجالات الأعمال والمكارم والخير واصلاح ذات البين في بلادنا المملكة العربية السعودية التي نسال الله أن يحفظها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين رعاهما الله .
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