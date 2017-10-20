أوضحت شركة صلة الرياضية ملابسات ظهور عامل آسيوي بملابس غير لائقة داخل الملعب قبل إحدى المباريات أمس الخميس، والذي وثقت ظهوره صورة متداولة، مقدمة اعتذارها عما حدث.
وقدمت الشركة في بيان توضيحي، اعتذارها للهيئة العامة للرياضة واتحاد الكرة والجماهير الرياضية عن الصورة التي جرى تداولها لعامل يرتدي ملابس غير لائقة أثناء مشاركته في برتوكول مباراة القادسية والفيحاء، مبينة أنها تستعين في بعض الأحيان بعمال وموظفي الملاعب التي تستضيف المباريات.
وأوضح بيان شركة صلة أن الشخص الذي تداولت صورته هو أحد عمال الملعب الذي أقيمت فيه المباراة، مؤكدة أنها بدأت التحقيق لمعرفة المتسبب في هذا الخطأ لمحاسبته.
وكان اتحاد الكرة قد انتقد ما وثقته صورة متداولة لظهور عامل أثناء برتوكول مباراة القادسية والفيحاء أمس الخميس، واصفاً إياها بأنها لا تليق بمظهر الكرة السعودية، محملاً شركة صلة المسؤولة عن تنظيم البروتوكولات التي تسبق المباريات المسؤولية الكاملة عن هذا الخطأ.وفق “أخبار 24”.
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