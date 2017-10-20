أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمراً ملكياً بترقية 13 عضوا بالنيابة العامة إلى مرتبة مدعي استئناف.
وأوضح معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن الأمر الملكي الكريم يأتي في إطار الدعم المتواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لقطاع النيابة العامة، ويؤكد اهتمامه الكبير والمستمر بالشؤون الوظيفية لهم، وحرصه الدائم لتذليل جميع العقبات التي تواجه مرفق النيابة العامة، مما يُسهم بعون الله وتوفيقه في رفعة وتطور هذا المرفق المهم.
ورفع معالي النائب العام شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لما يلقاه جهاز النيابة العامة من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة.وفق “تواصل”.
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أمر ملكي: ترقية 13 عضواً بالنيابة العامة لمرتبة مدعي استئناف
أمر ملكي: ترقية 13 عضواً بالنيابة العامة لمرتبة مدعي استئناف
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمراً ملكياً بترقية 13 عضوا بالنيابة العامة إلى مرتبة مدعي استئناف.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمراً ملكياً بترقية 13 عضوا بالنيابة العامة إلى مرتبة مدعي استئناف.
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