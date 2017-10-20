كشف المدير العام لإدارة الأمن والسلامة بوزارة التعليم الدكتور ماجد الحربي عن اتجاه الوزارة لتأمين 35 ألف مدرسة بحراسات من شركات أمنية متخصصة، وتوفير الحماية اللازمة للمعلمين من الاعتداءات.
وقال إنه سيتم البدء بتوفير حراسات أمنية لمدارس الرياض والقصيم، كمرحلة أولى تجريبية، مبيناً طبقاً لصحيفة “مكة” أن إدارته سترفع خلال الفترة المقبلة مشروعاً لتركيب كاميرات مراقبة في عدد من المدارس الكبيرة.
وأبان أن الحربي الهدف من تركيب الكاميرات توفير الحماية الأمنية، وليس مراقبة الأداء التربوي، لافتاً إلى أن الكاميرات التي ركبتها بعض المدارس أسهمت بصورة كبيرة في الحد من السرقات والاعتداءات على الحرم المدرسي.
وأضاف أنه تم خلال هذا العام تعيين 4850 حارس أمن في مختلف المناطق، مؤكداً أهمية توجيهات الوزير الأخيرة بتوفير الحماية للمعلمين من الاعتداءات، ومبيناً أن من حق الوزارة توفير الحماية لهم.
وكان الدكتور أحمد العيسى وجه أمس بتكليف فريق مختص لمتابعة قضايا الاعتداء على المعلمين لدى جهات الاختصاص، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مهنة التعليم والمعلمين والإداريين والطلاب والمباني التعليمة من أي اعتداءات.
وأبان العيسى أن الاعتداء على المعلم بأي شكل من أشكال الاعتداء سواء اللفظي أو الجسدي أو عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي سيكون محل المتابعة لاتخاذ الخطوات التي تحفظ للجميع حقوقهم.
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