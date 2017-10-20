دعت وزارة الخدمة المدنية 133 مواطناً من المتقدمين على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام والمعلنة في 19 المحرم، لمراجعة أيٍ من فروعها ومكاتبها بمختلف مناطق المملكة خلال يومي الأحد والإثنين المقبلين، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية.
وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، مشيرة إلى أن أسماء المرشحين النهائية سوف تُعلن لاحقا.
وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم اصطحاب المستندات اللازمة، مشددة على أن من لم يُحضر أصول الوثائق مستوفاة فلن يتم النظر في طلبه، كما أن من لم يراجع خلال فترة المطابقة فإن ذلك يعد عدولاً منه عن الرغبة في التوظيف.وفق “أخبار 24”.
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