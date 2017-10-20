كشفت مصادر عن اختيار 12 فتاة سعودية للعمل في مجال المراقبة الجوية، من بين 80 مرشحة، وذلك ضمن المرحلة الأولى لاستقطاب العنصر النسائي للعمل في هذا المجال.
وأوضحت المصادر أن الفتيات سيخضعن لفترة تدريب لمدة 12 شهراً قبل بدء العمل رسمياً في المراقبة الجوية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لافتة وفقاً لصحيفة “مكة” إلى أنه سيتم تحديد مجال عمل كل منهن بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي.
وأبانت أن شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية ستتولى تدريب المراقبات الجويات بالتعاون مع أكاديمية الطيران المدني، مبينة أن المرحلة الثانية من البرنامج سيتم تحديدها لاحقاً وفقاً للحاجة والإمكانات المتاحة.
وكانت شركة خدمات الملاحة الجوية أعلنت في يونيو الماضي عن رغبتها في استقطاب عناصر نسائية من المواطنات المتخرجات من الولايات المتحدة الأمريكية للعمل في وظيفة “مراقب جوي”، وذلك على مستوى مطارات المملكة.
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