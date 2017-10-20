أكد أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العامة لتطوير الرياض، الأمير فيصل بن بندر، أن مشروع “مترو الرياض” يسير بشكل جيد وفق الاستراتيجية المخطط لها في السابق.
وأكد أمير الرياض بحسب “الاقتصادية” أن المشروع لا يواجه أية عقبات سواء كانت مالية أو غيرها.
وكان نائب رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العامة لتطوير الرياض للبرامج والمشاريع المهندس الوليد العكرش قد أكد مؤخراً أن “قطار الرياض” سيبدأ التشغيل التجريبي نهاية العام 2019.
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