كشف موظف بأحد الأسواق الشهيرة لبيع المواد الغذائية بالتجزئة عن استحداث نظام جديد تم توزيعه على صناديق المحاسبة يشترط إدخال جنسية العميل قبل إتمام عملية الدفع.
وقال إنه تم وضع “أكواد” للجنسيات المختلفة ليتمكن الموظف من إتمام عملية المحاسبة، مبيناً وفقاً لصحيفة “الوطن” أنه في حال رفض العميل الإفصاح عن جنسيته يتم إدخال كود “جنسيات أخرى”، لافتاً إلى أن النظام يهدف لقياس شرائح رواد المتجر.
من جهته، أكد مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة المهندس عبدالإله مشيط أن سؤال العميل عن جنسيته أمر مرفوض تماماً، مضيفاً أنه سيتم الوقوف على هذا الأمر، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق تجاه أي مخالفة، سواء من قبل الوزارة أو تحويلها إلى الجهات المختصة الأخرى.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج