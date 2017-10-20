“تصلب الشرايين” عبارة عن عملية تدريجية تتراكم فيها المواد، التي تحتوي على الدهنيات والكوليسترول، منها الكلس، على جدار الشريان؛ الأمر الذي يؤدي لضيق الشريان وقد يصل الأمر لإنسداده بشكل مطلق.
ويعد “تصلب الشرايين” حالة من تراكم مواد دهنية وشحمية متأكسدة، تتجمع على جدران الشرايين الدموية، فيحدث تجمع للصفائح الدموية على جدران الشرايين مع تجمع المواد الليفية، فيؤدي ذلك إلى حدوث الضيق فيها.
وعند تراكم هذه التجمعات في الشرايين؛ تفقد ليونتها، ويحدث الانسداد فيها؛ مما يؤدي إلى تقليل مرور الدم والأكسجين من خلال الشريان، فلا يصل الدم والأكسجين للعضو المرتبط فيه فلا يغذيه بهما، فيضعف العضو ويفقد تدريجياً وظيفته.
وفي هذا الصدد، نشرت “وزارة الصحة” عبر حسابها الرسمي على “تويتر” رسماً توضيحياً (إنفوجرافاً) يتضمن الأسباب التي تؤدي إلى تصلب الشرايين وطرق الوقاية من هذا المرض الخطير.وفق “تواصل”.
أسباب تصلب الشرايين:
1- الإصابة بمرض السكري.
2- ارتفاع ضغط الدم.
3- قلة النشاط البدني.
4- ارتفاع معدل الكوليسترول.
5- تناول الوجبات المشبعة بالدهون بكميات كبيرة.
الوقاية من تصلب الشرايين:
1- زيادة النشاط البدني.
2- الإقلاع عن التدخين.
3- تناول الفواكه والخضروات بشكل منتظم.
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