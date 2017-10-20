وقع رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ مذكرة تفاهم مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تهدف إلى تطوير صناعة كرة القدم في السعودية والاستفادة من الخبرات الإنجليزية الطويلة في هذه اللعبة.
وتمت مراسم التوقيع في العاصمة البريطانية لندن مع الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السيد ريتشارد أرنولد، وتضمنت مذكرة التفاهم إنشاء عدد من الأكاديميات في السعودية لرعاية المواهب وتطويرها وفقا لأحدث مفاهيم الاحتراف والأسس العلمية لإعداد جيل من اللاعبين القادرين على الاحتراف في أكبر الدوريات الأوروبية والعالمية، مما يسهم في رفع مستوى كرة القدم السعودية وتطويرها وضمان الظهور بأفضل المستويات في المحافل القارية والدولية، كما تضمنت مذكرة الاتفاق وضع برنامج إعداد وتدريب متخصص للكوادر التدريبية السعودية لرفع كفاءتهم وتطوير قدراتهم في هذا المجال.
وأشارت المذكرة الموقعة بين الهيئة العامة للرياضة والنادي الإنجليزي إلى نقل كافة جوانب المعرفة والتقنية إلى الكوادر السعودية الشابة بهدف تهيأتها بشكل احترافي للعمل في السعودية.وفق “أخبار 24”.
وتأتي هذه المذكرة في إطار العمل الكبير الذي تشهده الهيئة العامة للرياضة نحو تطوير وتنمية المجال الرياضي بالسعودية والسعي لصناعة رياضة جاذبة ومشوقة في مختلف الألعاب وأنواع الرياضات ومواكبة رؤية 2030 التي تمثل خارطة طريق تقود رياضة الوطن نحو أكبر المحافل الرياضية لتحقيق أفضل النتائج والمنجزات في المستقبل.
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